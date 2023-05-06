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Şanlıurfa’da düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Şanlıurfa’da düğün sevinci faciaya dönüştü: 2 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde düğüne giderken sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi boğularak hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralı olarak kurtuldu. Kayıp 1 kişiyi arama çalışması devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Üçdirek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğüne giden ve içerisinde 4 kişinin olduğu Kerim Y.’nin kullandığı 27 AJV 744 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak DSİ’ye ait sulama kanalına devrildi.

Akıntıya kapılan otomobili görenler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulurken, sudan çıkamayan Nadide Yılmaz ile Gülcan Yılmaz ise boğularak hayatını kaybetti. Akıntıya kapılarak kaybolan Şevket Baykuş’u bulma çalışmaları ise devam ediyor.

Olayı duyan şahısların yakınları ile vatandaşlar, bölgeye akın etti. Ekipler tarafından çıkartılan cesetler, Bozova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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