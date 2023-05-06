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Kılıçdaroğlu '17-25 sürecinde de yapmışlardı' dedi Erdoğan'dan 'FETÖ kumpasına ortak oldun' tepkisi

Kılıçdaroğlu '17-25 sürecinde de yapmışlardı' dedi Erdoğan'dan 'FETÖ kumpasına ortak oldun' tepkisi

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17-25 Aralık sürecinde ses kayıtlarının montajlandığını söylemesi tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu'nun sözlerini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "17-25 Aralık’ın FETÖ’nün bir kumpası olduğunu biliyordun bu  darbe girişimine neden ortak oldun. Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı?" dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu KRT'de 17-25 Aralık FETÖ operasyonlarına ilişkin açıklamasıgündem oldu. 

Sunucu Sinan Oğan'ın "Sizin görüntünüz yayınlandı. Erdoğan'ı da yapmışlar. 'Deep fake' dediğimiz büyük sahtekârlık dediğimiz yapay zekâ ile sizi konuşturmuşlar. Şaka amaçlı yayınladık da hatta" sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu, "17-25 sürecinde de yapmışlardı" diye yanıt verdi.

"Bu  darbe girişimine neden ortak oldun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu, gündeminde Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri vardı:

"Bay Bay Kemal önceki gün çıkmış 10 yıl sonra 17-25 Aralık girişimindeki her şey montajdı diyor. Şimdi ben bu iftiracıya  Kayseri’den soruyorum. Madem montaj olduğunu bal gibi biliyordun niçin bunları meydan meydan millete dinletti. Madem yalan olduğunu biliyordum niçin aylarca meclis kürsüsünde oy alanlar üzerinde tepindin. 17-25 Aralık’ın FETÖ’nün bir kumpası olduğunu biliyordun bu  darbe girişimine neden ortak oldun. Seni bu yalan ve iftira furyasına öncülük etmeye kim zorladı? Seni bu çamur siyasetine hangi örgüt bulaştırdı? 17-25 Aralık FETÖ kumpasına neden ortak oldun? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' demeni kimler istedi? Bay bay Kemal'in bu sorulara cevap verme vakti gelmiştir. Gerçekten helalleşmek istiyorsa önce buradan başlamalıdır."

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