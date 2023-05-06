Antalya'da ormanlık alan ve muz bahçesinde yangın çıktı

ANTALYA’nın GAZİPAŞA ilçesinde aynı gün ormanlık alanda ve muz bahçesinde çıkan yangında 4 dönümü muz bahçesi olmak üzere toplam 8 dönüm alan zarar gördü.

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Yangınlardan ilki, ilçeye bağlı Zeytinada Mahallesi Armutalanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri alınan ihbarın ardından bölgeye sevk edildi. Yangına 4 arazöz, 1 tanker, 3 acil müdahale aracı ve 27 personelle müdahale edildi. Uzun süren çalışmaların ardından söndürülen yangın, soğutma çalışmasının ardından tamamen kontrol altına alındı. Yangında 4 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Muz bahçesi alevlere teslim oldu

Günün ikinci yangını da yine Zeytinada Mahallesi Uğurlu mevkiinde meydana geldi. Muz bahçesinin yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 arazöz, 1 tanker ve 12 personelle yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren yangın, güçlükle kontrol altına alınarak bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında 4 dönüm muz bahçesinin zarar gördüğü ifade edildi.

Ekipler, ormanlık alanda ve muz bahçesinde çıkan yangınlar hakkında inceleme başlattı.