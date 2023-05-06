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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Galatasaray Nef: 100 - AYOS Konyaspor Basketbol: 88 - AYOS Konyaspor Basketbol ligde küme düşen ilk takım oldu

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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Galatasaray Nef: Russell 29, Ennis 14, Caloiaro 16, Ristic 12, Emir Sadık Kabaca 13, Muhaymin Mustafa 7, McGee 9, Mahir Ağva, Ege Tan Yıldızoğlu

AYOS Konyaspor Basketbol: Perez 17, Sulaimon 23, Eddie 14, Schilling 9, Ramazan Tekin 11, Badzim 14, Erkin Şenel, Mert Gizir, Nikolov, Hasan Efe Uzun

1. Periyot: 25-16

Devre: 53-41

3. Periyot: 78-64

Beş faulle çıkanlar: 39.12 Eddie, 39.17 Perez (AYOS Konyaspor Basketbol)


İSTANBUL (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Nef'e 100-88 yenilen AYOS Konyaspor Basketbol, küme düşen ilk takım oldu.

Bu kulvarda oynadığı maçlarda 7 galibiyet ve 21 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi, ilk sezonunda lige veda etti.

Bir maçı eksik olan Galatasaray Nef ise ligde 12. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Nef, Russell, Caloiaro ve Ristic'in basketleriyle ilk periyodu 25-16 üstün geçti.

AYOS Konyaspor Basketbol ikinci periyotta Sulaimon ve Eddie ile bulduğu basketlerle oyunu dengelemeye çalışırken, organize hücumlarla skor üretmeye devam eden Galatasaray Nef, soyunma odasına da 53-41 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray Nef, Russell'ın etkili performansıyla sayı bulmaya devam ederek son çeyreğe de 78-64 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren Galatasaray Nef, maçtan 100-88 galip ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de maçı salonda takip etti.

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