Doğa Koleji'nden ‘’Atatürk ve 100. Yıl Konseri’’

Atatürk ve 100. Yıl Cumhuriyet Konseri’ne aylardır büyük bir titizlik ve özveriyle hazırlanan öğrenci ve öğretmenler, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e özel şarkılar seslendirdi

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Doğa Koleji'nin anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinden 350 öğrenci ile 60 öğretmenin performanslarını sergilediği ‘’Atatürk ve 100. Yıl Konseri’’ Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk ve 100. Yıl Cumhuriyet Konseri’ne aylardır büyük bir titizlik ve özveriyle hazırlanan öğrenci ve öğretmenler, Atatürk’e ve Cumhuriyet’e özel şarkılar seslendirdi.

Konserde tekli performans, perküsyon ve ritim gösterileri izleyicileri büyüledi. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan Doğa Koleji Kampüslerinden katılarak Cumhuriyetimizin 100. Yılı için büyük bir heyecan ve coşkuyla hazırlanan Doğa Koleji öğrenci ve öğretmenleri gece için büyük emek verdi.



Konserde seslendirdikleri eserlerle büyük beğeni toplayan koro izleyenleri kendine hayran bıraktı. Doğa Kolejinin Atatürk’ün izinde, bilimin ışığında, Cumhuriyet değerlerini koruyan ve yaşatan öğrenci ve öğretmenlerinin gösterdiği performans ayakta alkışlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü, konserin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına ithafen düzenlediğini belirterek, "Bu konseri düzenlememiz, Cumhuriyetimizin değerlerine olan inancımızın bir göstergesi ve geleceğimize duyduğunuz umudun bir yansımasıdır.’’ ifadelerini kullandı..

Alpözü, "Yıl içerisinde müzik derslerinde verdiğimiz enstrüman ve koro eğitimleri sonucunda bugün okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseden seçilmiş 350 öğrencimiz, 60 öğretmenimiz sahnede performanslarını sergileyecekler. Bu nitelikli ekibe öncülük eden Doğa Koleji Müzik Bölüm Başkanı Yasemin Hür Sütlüoğlu ve emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize sizlerin huzurunda da teşekkür ederim. Öğrencilerimizin seslendireceği eşsiz şarkı ve türkülerle hepsi birer yıldız gibi parlayacaklar.” şeklinde konuştu.

Konserde konuşan Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can ise, konsere katılan velilere, öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, "Sizlerle Atatürk ve 100. Yıl Konseri’nde burada olmak benim için büyük bir onur ve mutluluk kaynağı oldu. İş birliği, desteğiniz ve nezaketiniz için tekrar teşekkür ederim. Emeği geçen tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarken daha nice muhteşem etkinliklerde bir araya gelmeyi diliyorum.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Şarkı, türkü ve marşların seslendirildiği, beden perküsyonu, ritim perküsyonu ve dans performanslarının gerçekleştirildiği gecenin sonunda plaket töreni gerçekleştirildi.