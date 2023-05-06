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Kemal Kılıçdaroğlu: iki grupla karşı karşıyayım

Kemal Kılıçdaroğlu: iki grupla karşı karşıyayım

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iki grupla karşı karşıya olduğunu belirterek, birincisinin beşli çete olduğunu savunarak, "İkinci grup, uyuşturucu baronları. Onlar da benimle uğraşıyorlar." dedi.

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'da gerçekleşen mitingde konuştu.

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda hiçbir fakir ailenin suyunun, doğal gazının ve elektriğinin kesilmeyeceğini söyledi.

Yoksul ailelere yönelik yapılacak maddi yardımların, kadının hesabına yatırılacak yapılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu,"Kimin fakir olduğunu sadece sosyal devlet bilecek" dedi.

"85 milyona 418 milyar doları getireceğim vereceğim"

Kılıçdaroğlu, "İki grupla karşı karşıyayım. Birincisi beşli çete. Dünyanın paralarını götürdüler. Yuh çekmeyeceksiniz, helal oylarınızı kullanıp demokratik yollarla otoriter yönetimi göndereceğiz. İkinci grup, uyuşturucu baronları. Onlar da benimle uğraşıyorlar. Onların kökünü kazıyacağım. Söylüyorlar mı uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım diye, kul hakkı yedirmem diye. Ben onların malı nasıl götürdüklerini biliyorum. 418 milyar doları götürdüler. 85 milyona 418 milyar doları getireceğim vereceğim" dedi.

"Beş kuruş almadan teslim edeceğim"

6 Şubat'ta 10 ili vuran deprem nedeniyle yapılacak yeni konutların da ücretsiz teslim edileceği vaadinde bulundu:

"Depremzedelerin evleri dükkanları yıkıldı. şimdi diyorlar ki yeniden yapacağız. ama bu bay Kemal gelince sizin evlerinizi yapmayacak. Akıl dışı. Gelince evlerini yapacağım beş kuruş almadan da teslime edeceğim.Depremzedelerin evleri dükkanları yıkıldı. şimdi diyorlar ki yeniden yapacağız. ama bu bay Kemal gelince sizin evlerinizi yapmayacak. Akıl dışı. Gelince evlerini yapacağım beş kuruş almadan da teslime edeceğim."

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