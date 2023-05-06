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"4. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek" Fethiye'de başladı

"4. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek" Fethiye'de başladı

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina işbirliğinde FETHİYE'de düzenlenen "4. TYBA Yacht Charter Show D-Marin Göcek" başladı.

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Akdeniz yat turizminin önemli organizasyonlarından kabul edilen etkinlikte, uluslararası yat kiralama firmalarının ve Türk firmalarının, yerli ve yabancı teknelerle bir araya gelerek iş hacimlerinin karşılıklı olarak çoğaltılması hedefleniyor.

Yat şova, boyları 20 ile 50 metre arasında değişen yaklaşık 55 lüks tekne katılıyor.

TYBA Başkanı Güneş Aysun, gazetecilere, 2017'de Bodrum'da kurulan derneğin ticari yat camiasını buluşturduğunu söyledi.

Derneğin üyeler arasında ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini dile getiren Aysun, "Amacımız yat turizmini geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Sektörün standartlarını yükseltmek ve sözcüsü olmak. İlk iki yıl etkinliğimizi Bodrum Yalıkavak'ta yaptık. Etkinliğin amacı Türkiye’de turlara çıkan kiralama yapan ticari filomuzu özellikle yabancı acenteler ile yerli acentelere tanıtmak." diye konuştu.

Aysun, etkinliğin giderek büyüğünü, 30'un üzerinde ülkeden misafirlerin, broker ile acente temsilcilerini ağırladıklarını kaydetti.

D-Marin Göcek'in ev sahipliğinde etkinliğe 55 teknenin katıldığını ifade eden Aysun, "Etkinlik kapsamında şefler ile en iyi mürettebata ödül veriyoruz. Bölgeyi de tanıtmak etkinliği farklı destinasyonlarda gerçekleştiriyoruz. Bodrumda başladık, şimdi de Göcek'teyiz. Burayı da çok beğeniyorlar. Etkinliğe, her yıl katılanların yanı sıra farklı kişiler de gelebiliyor. Böylece Türkiye turizminin tanıtımına katıda bulunuyoruz." ifadeleri kullandı.

Yat şov, 9 Mayıs'ta sona erecek.

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