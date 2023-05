Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Kılıçdaroğlu kazanırsa Erdoğan iktidarı devreder mi?" başlıklı yazısında, "Eğer kafa kafaya giden bu seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Cumhurbaşkanlığı makamını Kemal Bey, Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Başlıktaki soruyu yazmak bile insana kendini kötü hissettiriyor." sözleri ile yazısına başlayan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "14 Mayıs’ta yarı-finali ve 28 Mayıs’ta finali hep birlikte yaşayacağız gibi görünüyor." dedi ve yazısında şunları kaydetti:

"Elbette şu son sürecin centilmence yaşanacağını düşünmüyorum. Taraflar maksimum oy almak için her argümanı kullanacak, her saçma popülist vaadi ifade edecek, her şeyi yapacaklardır. Hakaretler havada uçuşacaktır.

Fakat seçim günü gelip çattığında sandıktaki oylar müşahitlerin huzurunda dürüst ve temiz şekilde sayılacaktır. Her seçmenin oy attığı sandıkta tüm sayım sürecinin başında olma hakkı var."

Alçı, dürüst ve temiz bir seçim sürecinin bizleri beklediğini belirtti.

