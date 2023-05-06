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Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Antalyaspor-Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün oynanacak 2 karşılaşmasının VAR hakemleri açıklandı. Beşiktaş’ın konuk olacağı Antalyaspor mücadelesinin VAR hakemi olarak Hakan Ceylan görev alacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor Saat 19.00’da Beşiktaş’ı konuk edecek. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını, Serkan Çimen ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Hakan Ceylan oturacak. AVAR'da ise Suat Arslanboğa ve Ali Saygın Ögel bulunacak.

Adana Demirspor - Alanyaspor karşılaşmasının VAR'ı Alper Ulusoy
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında günün diğer karşılaşmasında Adana Demirspor, saat 21.00'de evinde Alanyaspor ile karşılaşacak. Bu müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Bilal Gölen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olacak. Maçın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy’a AVAR olarak Neslihan Muratdağı ve Erdem Bayık eşlik edecek.

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