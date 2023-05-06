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Ali Yeşildağ kimdir, ne dedi, neden gündemde? Ali Yeşildağ kimin kardeşi?

Ali Yeşildağ kimdir, ne dedi, neden gündemde? Ali Yeşildağ kimin kardeşi?

Türkiye 8 gün sonra sandık başına gidecek ve cumhurbaşkanlığı için oyunu kullanacak. Seçime sadece günler kala hem meydanlarda hem de sosyal medyada tansiyon oldukça yüksek. Son olarak Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ'ın öz kardeşi olduğunu söyleyen Ali Yeşildağ merak konusu oldu. Peki Ali Yeşildağ kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Ali Yeşildağ neler dedi?

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Seçime 9 gün kala tansiyon giderek artıyor. Siyaset gündemine dair yapılan yorumlar da ilgiyle takip ediliyor. Son olarak  ve Youtube'da yayınladığı bir video ile dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri oldu de Ali Yeşildağ oldu. Peki, Ali Yeşildağ kimdir ve nerelidir? Ali Yeşildağ'ın ailesi ve hayatı hakkında merak edilenler... 

Hasan Yeşildağ Kimdir?

Ali Yeşildağ'ın öz abisi olduğunu ifade ettiği Hasan Yeşildağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nden arkadaşı olduğu bilinmektedir. 

Hasan Yeşildağ, 1961 yılında Rize'de dünyaya gelmiştir. Hasan Yeşildağ'ın 1990 yılından bu yana halı saha işletmeciliği, inşaat ve gıda sektöründe faaliyetler gösterdiği bilinen bir şirketi bulunmaktadır. 

Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ 2017 yılından bu yana Türk Medya Grubunun sahibidir. 

Yeşildağ, bir dönem Kasımpaşa ve Rize Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir. Ayrıca AK Parti Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği de yaptığına dair bilgiler bulunmaktadır. 

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