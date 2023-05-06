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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sanayi esnafıyla kahvaltıda buluştu:

"Bizim her zamankinden daha fazla istikrarlı olmamız lazım, istikrarın devam etmesi lazım"

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi üretim tesisinde sanayi esnafı ve işçilerle bir araya geldi.


Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı Çavuşoğlu, Sanayi Mahallesi'ndeki özel bir üretim tesisini ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada, sanayicilere verilen destekler, imalat ve istihdamın artırılması konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, yatırımların Türkiye'nin yeni yüzyılında daha da devam edeceğini bildirdi.

Dünyada ekonomik krizler, savaşlar yaşandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bizim her zamankinden daha fazla istikrarlı olmamız lazım, istikrarın devam etmesi lazım." dedi.

Farklı siyasi partilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için bir araya geldiğini belirten Çavuşoğlu, vatandaşın desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin şahlanışının devam edeceğini kaydetti.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı kahvaltı programında işçiler, Bakan Çavuşoğlu'na talep ve sorunlarını iletti.

Program toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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