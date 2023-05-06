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Düzce'de operasyon! Uyuşturucuyu kedi kumu kutularına saklamışlar!

Düzce'de operasyon! Uyuşturucuyu kedi kumu kutularına saklamışlar!

Düzce'de düzenlenen operasyonda, otobüsteki 2 yolcunun valizlerinde bulunan kedi kumu kutularında toplam 25 kilo 248 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Ankara istikametine gitmekte olan bir yolcu otobüsünü Düzce D-100 karayolu üzerinde durdurdu.

Otobüsteki 2 yolcunun valizlerinde narkotik arama köpeği ile yapılan aramada kedi kumu kutularına gizlenmiş 6 parça halinde toplam 25 kilo 248 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

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