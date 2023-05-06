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Bakan Varank gencin isteğini geri çevirmedi! Yerli otomobil TOGG konvoy başı oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, askere gidecek 20 yaşındaki Kadir Bacak’ın Togg ricasını kırmadı. Kapadokya rengi Togg, Bursa İnegöl’de asker uğurlamasında konvoy başı oldu.

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Teslimatları devam eden Türkiye’nin Otomobili Togg’un T10X modeli, Bursa’da büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bursa’dan milletvekili adayı olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İnegöl ilçesinde gerçekleştirdiği Gençlik Merkezinin açılışında ilginç bir taleple karşılaştı.

Aslen Kahramanmaraşlı olan ve İnegöl’de yaşayan Kadir Bacak, yakın bir zamanda vatani görevini ifa edeceğini belirterek Bakan Varank’tan Togg’un asker uğurlamasında kullanılmasını talep etti. Mehmetçiğin talebini kırmayan Bakan Varank gence söz verdi.

Bakan Varank’ın talimatıyla Kapadokya renkli Togg, İnegöl’e geldi. Kadir Bacak üzerinde Türk Bayrağı olan T10X’in direksiyonuna asker şalı ile oturdu. İnegöl turu atan Kadir Bacak’a asker gencin akrabaları ve arkadaşları da eşlik etti.

Yoğun ilgi gördü

İnegöl Belediyesi önüne de gelen T10X, vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılandı. Tokat’ta vatani görevini yapacak Kadir Bacak, “Bursa Gençlik Merkezi açılışında bakanımızdan Togg’u talep etmiştik. Bakanımız da bizi kırmadı.” dedi. Bacak, desteği ve katkıları için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a da teşekkür etti.

Togg’un resmi sosyal medya hesaplarından Kasım ayında renk anketi yapıldı. Ankette birinci açık ara Kapadokya oldu.

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