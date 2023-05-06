BIST 4.401
DOLAR 19,51
EURO 21,50
ALTIN 1.266,25
HABER /  GÜNCEL

Esendere'de bir ayda 6 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Esendere'de bir ayda 6 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esendere Gümrük Kapısı'nda son bir ayda yürütülen operasyonlarda 6 bin 370 paket kaçak sigaraya el konuldu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Esendere Gümrük Kapısı'nda sürdürülen çalışmalar çerçevesinde riskli görülen araçlar x-ray taramasına sevk edildi ve arandı.

Dedektör köpeklerin de eşlik ettiği aramalarda, araçların çekici kabinlerinin muhtelif yerlerinden dorselerin doğal boşluklarına, yakıt depolarından kaportalardaki çeşitli boşluklara kadar pek çok farklı bölüme gizlenmiş toplam 6 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Çoğu bandrolsüz ya da yabancı bandrol taşıyan sigaraların piyasa değerinin 230 bin liranın üzerinde olduğu belirlendi.

Olaylarla ilgili soruşturmalar Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Hıdırellezde gül ağacı yoksa dilek kağıdı ne yapılır dilek duası nasıl?
Hıdırellezde gül ağacı yoksa dilek kağıdı ne yapılır dilek duası nasıl?
Sebze meyve fiyatı düşebilir! Pazarcı esnafı basit usule geçiyor
Sebze meyve fiyatı düşebilir! Pazarcı esnafı basit usule geçiyor
Gratis 2'nci kez "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi
Gratis 2'nci kez "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" seçildi
Doğum gününde annesi "hayat" hediye etti
Doğum gününde annesi "hayat" hediye etti
Gökhan Çıra yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Spor arabanın fiyatı dudak uçuklattı
Gökhan Çıra yeni sevgilisi için kesenin ağzını açtı! Spor arabanın fiyatı dudak uçuklattı
Yapı Kredi'den emeklilere 8 bin 500 TL'ye varan promosyon
Yapı Kredi'den emeklilere 8 bin 500 TL'ye varan promosyon
İzmir'de kilosu 5 bin TL'yi bulan sakız, kadınlara gelir kapısı oluyor
İzmir'de kilosu 5 bin TL'yi bulan sakız, kadınlara gelir kapısı oluyor
Enfeksiyon hastalıklarından korunmak çok kolay!
Enfeksiyon hastalıklarından korunmak çok kolay!
Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç satışına yeni düzenleme!
Ticaret Bakanlığı'ndan sıfır araç satışına yeni düzenleme!
Şanlıurfa'da otobüste 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da otobüste 16 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
TFF 3. Lig'de normal sezon 3 hafta sonra tamamlanacak
TFF 3. Lig'de normal sezon 3 hafta sonra tamamlanacak
Kozluk mereto balı için coğrafi işaret başvurusu
Kozluk mereto balı için coğrafi işaret başvurusu