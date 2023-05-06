Yapı Kredi'den emeklilere 8 bin 500 TL'ye varan promosyon

Yapı Kredi, 3 yıl boyunca emekli maaşlarının yatırılması için bankayı tercih eden emeklilere, 8 bin 500 TL'ye varan promosyon avantajı sunuyor

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler 7 bin 500 TL nakit promosyon kazanıyor.



Emekliler, fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 250 TL, ilk kez kredi kartı almaları veya mevcut kartlarıyla 500 TL ve üzeri harcama yapmaları durumunda da 750 TL ek nakit ödül kazanma fırsatı yakalıyor. Böylece toplamda 8 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon avantajını değerlendirebiliyor.

Yapı Kredili emekliler; kendileri ya da sevdikleri için yapacakları BES başvurusuyla 250 TL daha ek nakit ödül, minimum 25 bin TL değerinde bireysel ihtiyaç kredisi kullanımında ise ek 500 TL nakit ödül de kazanabiliyor.



Yapı Kredi müşterisi emekliler şubeye gitmelerine gerek kalmadan, diledikleri yerden Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla emekli maaşlarını bankaya taşıyabiliyor ve promosyon taahhüdü verebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayan emekliler ise e-Devlet üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyor.



- Emekliğe hak kazanmak için ‘"SGK Prim Borcunuza Özel İhtiyaç Kredisi"



Yapı Kredi, askerlik veya doğum izni kaynaklı SGK prim borcunu rahatça karşılayarak emekliliğe hak kazanmak isteyen bireyler için avantajlı faiz oranlarıyla "SGK Prim Borcunuza Özel İhtiyaç Kredisi" ürününü sunuyor.



SGK prim borcunu kredi tutarıyla ödemek ve emeklilik işlemlerini kolayca tamamlamak için yapılacak başvuruda, emekli maaş bankası Yapı Kredi olarak seçildiği takdirde sadece şubelerden gerçekleştirilebilecek SGK Prim Borcunuza Özel İhtiyaç Kredisi başvurularında, 36 aya varan vade fırsatı sunuluyor ve kredi onayının ardından kredi tutarı anında hesaba yatırılıyor.