Erzincan ve Bayburt'ta sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, BAYBURT VE ERZİNCAN'da bugün hava parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

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Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan’da gece en düşük hava sıcaklığı 11 derece olarak kaydedilirken gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklığın 21 derece olması öngörülüyor.

BAYBURT

Bayburt’ta bugün hava parçalı, yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgâr güneyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı 7 derece olarak kaydedilirken gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklığın 17 derece olması öngörülüyor.