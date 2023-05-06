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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AÇEV'den depremzede aileler için işbirliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AÇEV'den depremzede aileler için işbirliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde oluşturulan yaşam alanlarında çocukların ve ebeveynlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin protokol imzaladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık binasında gerçekleşen protokol imza töreninde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Fatih Pekşen ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt yer aldı.

Protokol kapsamında deprem sonrasında oluşturulan yaşam merkezlerinde 2 yıl boyunca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonu ve işbirliğiyle çocukların gelişimlerini destekleyecek oyun ve sanat odaklı programlar düzenlenecek. Ayrıca ebeveynlerin psikososyal olarak iyileşmelerini destekleyecek faaliyetler gerçekleştirilecek.

- Çocuklar güvenli ortamda iyi vakit geçirecek

Çocuk ve ailelere yönelik hizmetlerde yapılacak iş birliğinin esasları bu protokol ile düzenlenirken deprem bölgelerinde oluşturulan yaşam alanlarında çocukla iletişimde onlara yol gösterecek konularla ilgili faaliyetlerin yetişkin eğitimcisiyle birlikte çalışılacağı oturumlar gerçekleştirilecek.

Protokol kapsamında çocukların ve ebeveynlerin psikososyal destek almalarını ve çocukların akranlarıyla güvenli ortamda iyi vakit geçirmelerini kolaylaştıracak çocuk ve aile dostu merkezlerde işbirliği faaliyetleri yürütülecek.

- Erken yaş çocuk grubuna gelişim faaliyetleri

Merkezlere bağlı olarak hizmet verecek gezici hizmet araçları ile erken yaş çocuk grubuna yönelik oyun etkinlikleri, gelişim faaliyetleri, psikososyal destek ve ebeveyn destek programları da protokol kapsamındaki destekler arasında yer alacak.

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