Kızılcık Şerbeti'ne Survivor'dan taze kan! Çimen yeni sevgilisi Serdar kim oynuyor?

Cuma akşamlarının en çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna Serdar karakterine hayat vermesi için Yiğit Dikmen katıldı. Survivor'un tanıdık yüzlerinden biri olan Yiğit Dikmen, Kızılcık Şerbetin'de Çimen'in yeni sevgilisi olacak. Peki 'Yiğit Dikmen kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine oyuncu Yiğit Dikmen katıldı. Kızılcık Şerbeti'nde 'Serdar' karakterine hayat verecek olan Dikmen, Çimen’in (Selin Türkmen) partneri olacak. Dikmen, 24'üncü bölümde dizinin ekibine katılacak.

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi, önümüzdeki cuma bayram tatili nedeniyle Show TV’nin yayın akışında yer almayacak.

Yiğit Dikmen kadroya girdi

Uzun yıllar amatör kümede futbol oynadıktan sonra crossfit ile ilgilenen Yiğit Dikmen, Survivor 2014 sezonunun ardından rol aldığı "Şehrin Melekleri", "Hayat Mucizelere Gebe", "Sen Çal Kapımı" ve "Üç Kız Kardeş" gibi yapımlara Kızılcık Şerbeti'ni de eklemiş oldu.

Dizide Çimen ile Serdar arasında yaşanacaklar şimdiden merak ediliyor.