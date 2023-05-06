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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. Dönem sınav sonuçları MEB sorgulama ekranı

Açıköğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçlarını aileler ve öğrenciler merakla araştılıyor. 30 Nisan'da tamamlanan 2. dönem Açık Lise sınavlarının sonuçları MEB tarafından açıklanması sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarında son durum ne?

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Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Açık Öğretim Lisesi’nde eğitim alan öğrenciler için toplam üç sınav düzenleniyor. 2. dönem sınavları 24-30 Nisan 2023 tarihleri arasında online olarak yapıldı.

AÖL sonuçlar ne zaman açıklanır?

Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında ilan edilmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından online sistem üzerinden ilan edilecek.

AÖL sınav sonuç sorgulama

Sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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