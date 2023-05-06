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Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürekleri dağlayan yorum! "Çok iyi babaydın be Fahrettin"

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'dan yürekleri dağlayan yorum! "Çok iyi babaydın be Fahrettin"

Geçtiğimiz yıl kalp durması sonucu hayata veda eden efsane oyuncu Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Paylaşıma yorum yapan Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın'ın "Oğlum Murat’ım gelmiş, hoş gelmiş. Uzun yıllar sonra doğum gününü burada kutladık. Canım eşim yolladım da yüreğimizde yanımızdaydı. Çok iyi babaydın be Fahrettin" sözleri yürekleri dağladı.

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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl haziran ayında kalp durması sonucu hayatını kaybetti.

Usta sanatçının oğlu Murat Arkın, babası olmadan kutladığı ilk doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Duygusal paylaşıma Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Arkın da kayıtsız kalamadı.

"Her kavuşma aslında bir ayrılık"

İlk kez yeni yaşına babasız giren Arkın, "Her kavuşma aslında bir ayrılık. Bu sene ben konuştum, sen dinledin babam. Her zaman her yerde benimle olmana rağmen anlatacak ne çok şey varmış. Sen bu fotoğrafların her yerindesin." ifadelerini kullandı.

"Çok iyi babaydın be Fahrettin"

Yaş gününde ailesiyle bir araya gelen Murat Arkın'ın paylaşımına, annesi Betül Arkın yorum yaptı. Betül Arkın, "Oğlum Murat’ım gelmiş, hoş gelmiş. Uzun yıllar sonra doğum gününü burada kutladık. Canım eşim yolladım da yüreğimizde yanımızdaydı. Çok iyi babaydın be Fahrettin" mesajını yazdı.

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