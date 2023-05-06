Kılıçdaroğlu memur maaşı asgari ücretin 2.5 katı olacak vaadinin nasıl karşılanacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memur maaşlarının asgari ücretin 2,5 katı olacağı vaadinin nasıl karşılanacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Çıkaracağımız 1 numaralı kararname 'savurganlıkları önleme ve tasarruf kararnamesi' olacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Karar TV canlı yayınında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İktidara gelmeleri durumunda memur maaşlarının asgari ücretin 2,5 katı olacağı yönündeki açıklaması hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Seçimleri kazanıp bu vaatlerinizi uygulamaya başladığınızda bu paraları bütçeden vereceksiniz. Bütçede bu para yok. Bunu nasıl karşılayacaksınız?" şeklindeki soruyu yanıtlarken de uzun yıllar Maliye Bakanlığı'nda çalıştığını anımsattı.

"27,5 yılımı bütçe nasıl yapılır? Para nasıl toplanır, tasarruf nasıl yapılır? Bunları ayırdım." diyen Kılıçdaroğlu, şimdi devlette müthiş bir savurganlık olduğunu dile getirdi.

Devletin bakanlıkları kiralarda olur mu?

Kılıçdaroğlu, "Bizim, Allah nasip ederse çıkaracağımız 1 numaralı kararname 'savurganlıkları önleme ve tasarruf' kararnamesi' olacak. Biz çok büyük bir parayı tasarruf edebileceğimize inanıyoruz. Devletin bakanlıkları kiralarda olur mu? Genel müdürlükleri kiralarda olur mu? Çıkacağız Çankaya'ya, buraya devletin bütün bakanlıkları 'buyurun kardeşim gidin orada yer var oralara', kiradan kurtaracağız. (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) Yani geçici bir süre için bakanlıklar giderler. Kira rezaletinden de biz kurtulmuş oluruz. Sonunda bir tasarruf yapacağız." diye konuştu.