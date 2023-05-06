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Kanada'da 78 noktada orman yangını çıktı

Kanada'da 78 noktada orman yangını çıktı

Kanada'nın Alberta eyaletinde 78 farklı noktada orman yangınıyla mücadele edildiği, 19’unun kontrolden çıktığı belirtildi.

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Kanada’nın Alberta eyaletindeki 78 noktada orman yangınıyla mücadele ediliyor. Little Red River Cree Nation bölgesinde bulunan Fox Lake’de alevlere karadan ve havadan müdahale edilirken, 4 bin 400 hektarlık alan küle döndü.

Yangında yaklaşık 20 ev kullanılamaz hale geldi, 3 bin 700 kişi de evlerinden tahliye edildi. Drayton Valley bölgesinin güneydoğusundaki orman yangınında şu ana kadar bin 500 hektarlık alan kül oldu. 7 bin 200 kişi tahliye edildi. Eyalet genelindeki 78 aktif yangından 19’unun kontrolden çıktığı aktarıldı.

Alberta Wildfire yöneticisi Christie Tucker düzenlediği basın toplantısında, 1 Ocak'tan bu yana 348 orman yangını çıktığını, 25 bin hektardan fazla arazinin yandığını belirtti.

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