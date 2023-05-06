Katar, Sudan'a ilk yardım uçağını gönderdi

Katar, çatışmalar nedeniyle halkı zor durumda bulunan Sudan'a, kurulan hava köprüsü kanalıyla gıda malzemesi yüklü ilk uçağı gönderdiğini duyurdu.

Abone ol

Katar haber ajansı QNA'nın haberinde, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Sudan'a hava köprüsü kurulması ve yardım gönderilmesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.

Kurulan hava köprüsüyle Katar Hayır Kurumu, Katar Kızılayı ve Katar Kalkınma Fonu'nun, Sudan'a gıda ve tıbbi malzemenin yanı sıra bir sahra hastanesinin kurulması için gerekli ekipmanları göndereceği kaydedilen haberde, bu bağlamda 40 ton gıda malzemesi taşıyan ilk uçağın, Sudan'ın doğusundaki Port Sudan kentine ulaştığı aktarıldı.

Haberde, söz konusu hava köprüsünün, Katar'ın, Sudan halkıyla dayanışma ve desteğinin bir ifadesi olduğu belirtildi.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan'da 2013'te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören "askeri güvenlik reformu" konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve "devlete karşı isyancı güç" ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551'e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı.