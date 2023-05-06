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Ağır Roman ve Eşkıya filmlerinin Sanat Yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler, vefat etti

Ağır Roman ve Eşkıya filmlerinin Sanat Yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler, vefat etti

Eşkıya ve Ağır Roman gibi izlenme rekorları kıran filmlerin sanat yönetmenliğini de yapan set tasarımcısı, sanat yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ziya Ülkenciler, 76 yaşında hayatını kaybetti.

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Set tasarımcısı, sanat yönetmeni ve fotoğraf sanatçısı Mustafa Ziya Ülkenciler, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ülkenciler'in vefatını Sinema Emekçileri Sendikası, sosyal medya hesabından "Sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler'i kaybettik. Başımız sağ olsun." ifadesiyle duyurdu.

Mustafa Ziya Ülkenciler kimdir?

Antalya'da 1947'de dünyaya gelen Ülkenciler, 1967'den bu yana yüksek öğrenimini yapmak için geldiğini İstanbul'da yaşamını sürdürdü.

Ülkenciler, 1976'da profesyonel tanıtım fotoğrafçılığına başladı. 1983'te Bilsak Fotoğraf Atölyesi'ni kurdu ve aynı atölyede fotoğraf dersleri verdi. 1984'de Taksim Sanat Galerisi'nde ilk resim sergisini açan Ülkenciler, 1986'da "Dilan" filmiyle sinemaya adım attı.

Atıf Yılmaz'ın "Asiye Nasıl Kurtulur", "Hayallerim Aşkım ve Sen" filmlerinin setinde görev alan Mustafa Ziya Ülkenciler, Odak Film'de çalışmalarını sürdürdü. Bir yandan da birçok gazete ve derginin sanat sayfalarına içerik hazırladı.

Yavuz Turgul'un yönetmenliğindeki 1996 yapımı Eşkıya ile Mustafa Altıoklar'ın yönettiği 1998 yapımı Ağır Roman filmlerinde sanat yönetmenliğini üstlendi.

Ülkenciler, sanat hayatı boyunca birçok fotoğraf sergisine de imza attı. Sanat yönetmenliğine ise Sinan Çetin'in "Dublör" filmiyle başladı

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