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Ali Babacan'dan canlı yayında 'sayın FETÖ' dedi

Ali Babacan'dan canlı yayında 'sayın FETÖ' dedi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, canlı yayında Muharrem İnce'nin kendisine yönelttiği FETÖ iddialarına cevap verirken kullandığı "Sayın FETÖ" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu oldu.

Payzın, Babacan'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nın kendisine yönelik FETÖ iddialarını da sordu.

Babacan, İnce'nin iddialarını yalanlarken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında tam tersine İnce'nin videoları olduğunu iddia etti.

"Sayın FETÖ, sayın Gülen"

Babacan bu sırada, ifadeleri arasında "Sayın FETÖ, sayın Gülen" sözlerini kullanması dikkat çekti.

Babacan, "Bu FETÖ iddiaları, bunlar tamamen yalan. Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak. Ve bütün bu 6'lı masa ve Millet İttifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın FETÖ'nün, sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var.

Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17 Aralık'tan sonra da videolar var. Şimdi FETÖ diye iftirada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri denir" diye konuştu.

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