Ahmet Türk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Bize yanlış yaparlarsa hesabını sorarız

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'den Ahmet Türk, Mardin'de yaptığı konuşmasında "Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da sorarız." dedi.

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy için söz verdiği partiler desteklerini duyurdu.

Kandil'in siyasi uzantısı HDP'nin de aralarında bulunduğu 6 partili Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy istedi. Ancak görünen o ki; HDP'liler Kılıçdaroğlu'na tam anlamıyla güvenmiyor..

Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konuşan HDP'li Ahmet Türk, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti..

Destekledikleri Kılıçdaroğlu'nun kendilerine yanlış yaparlarsa hesabını soracaklarını belirten Türk, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da sorarız"

Evet bugün bir Millet İttifakı var. Kılıçdaroğlu'na partimiz destek vereceğini açıkladı. Ama herkes şunu bilsin, yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız.