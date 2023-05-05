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Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Zihinsel olarak problemleri var

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a: Zihinsel olarak problemleri var

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal Youtube hesabından yaptığı canlı yayın esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti.

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Fatih Portakal Youtube hesabından yaptığı canlı yayın esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili haddini aşan sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingindeki konuşması üzerine Portakal, "Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var." diyerek Cumhurbaşkanı'na hakaret etti.

Portakal açıklamasında, ''Bence zihinsel olarak problemleri var. Gerçekten muhakeme problemi var. Yani sağlık problemi var demek istiyorum. Bu bilinçli bir şekilde yapılmış bir söz. Bilinçli bir şekilde söylenmiş farkında değil.'' ifadelerini kullandı.

Portakal'ın sözleri tepkiyle karşılandı.

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