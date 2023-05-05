Jeotermal kaynakla domates üretilen "kış kenti"nde fideler toprakla buluştu

Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan: - "Örtü altı bitkiciliği bizim geçtiğimiz sezon başlatmış olduğumuz bu faaliyetlerle Erzurum'da da ciddi anlamda bir ivme kazandı"

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Kışın çetin geçtiği Erzurum'da termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla yüzlerce ton domatesin üretildiği serada, yeni sezon için fideler toprakla buluştu.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Sanayi Bakanlığının desteğiyle Aziziye Belediyesi tarafından "Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seracılığı Projesi" kapsamında ilçedeki 10 dönümlük arazide kurulan serada, geçtiğimiz sezon 300 bin kilogram domates üretildi.

Tarımsal üretime yepyeni bir boyut kazandıran seralar sayesinde piyasalar Türkiye'nin en yüksek rakımda yetişen lezzetli Erzurum domatesiyle tanıştı.

İkinci fide ekimine başlanan seralardan bu yıl iç pazarın yanında doğrudan halka satış da yapılacak.

Serada üretilen domateslerden verim alınınca çilek, salatalık, biber, patlıcan gibi meyve ve sebze ürünlerinin de üretimine başlanacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AA muhabirine, Erzurum'da devrim niteliğinde bir adım atarak, ağır kış şartlarının yaşandığı kentte termal enerjiyle çalışan domates serasını vatandaşların imkanına sunduklarını belirtti.

Bu sezon da seradan elde edilecek ürünlerle vatandaşa ve ekonomiye katma değer sağlamak istediklerini ifade eden Orhan, seranın bulunduğu bölgenin termal bir potansiyeli barındırdığını kaydetti.

- "Çok mutluyuz ve memnunuz"

Projenin, kent için devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Orhan, şunları kaydetti:

"Bu seranın en önemli özelliklerinden bir tanesi de özellikle kış aylarında hava sıcaklıklarının çok daha düşük olduğu durumlarda termal enerjilerin yetmediği pozisyonlarda biyokütle enerjisinin desteğinin de olmasıdır. Yani ilçemizdeki atıkların yakılarak ondan elde edilen enerjinin de yine ısı olarak seraya verilmesi. Örtü altı bitkiciliği bizim geçtiğimiz sezon başlatmış olduğumuz bu faaliyetlerle Erzurum'da da ciddi anlamda bir ivme kazandı. Bundan dolayı da çok mutluyuz ve memnunuz."

Süreç içerisinde bu projenin yatırımlara yön vereceğini ifade eden Orhan, farklı sebze ve meyve gibi ürünleri de gündemlerine aldıklarını bildirdi.

Orhan, projenin ardından birçok yatırımcının belediyeye başvurduğunu, ilçede ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması hususuna da ağırlık verdiklerini belirtti.