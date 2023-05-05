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Kızılcık Şerbeti Merve kim, gerçek adı ne? Nilay'ın başını yakacak

Kızılcık Şerbeti Merve kim, gerçek adı ne? Nilay'ın başını yakacak

Kızılcık Şerbeti her cuma Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Her bölümü ile ses getiren dizi bu akşam 24. bölümü ile ekrana gelecek. Diziye yeni katılan karakterlerden biri de Merve oldu. Nilay'ı kandırarak ondan para koparmaya çalışan Merve, Nilay'ın başını yakacak gibi görünüyor.

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Show TV'nin son günlerde en çok izlenen ve sosyal medyada ses getiren dizisi Kızılcık Şerbeti'nde bu hafta da olaylar var. Nilay'dan para koparmaya çalışan Merve, amacına ulaşacak mı merakla bekleniyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nde Merve'yi kim oynuyor? 

Son bölümde ne oldu?

Kızılcık Şerbeti'nin 23. Bölümünde; Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir. Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır. 

Feyza Civelek kimdir?

Feyza Civelek 27 yaşındadır. Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir.

Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

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