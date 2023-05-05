Fatih Erbakan Bingöl'de duyurdu: Elektriğe özel fiyat yapacağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçim sonrası 81 ilde 681 projenin hayata geçirilmesi için hazırlık yaptıklarını belirterek, "Tarımda kullanılan mazottan vergi almayacağız. Tarımda, sulamada kullanılan elektriğe özel fiyat yapacağız." dedi.

Abone ol

Erbakan, partisinin Bingöl Genç Caddesi'nde düzenlediği mitingde, merhum Necmettin Erbakan'ın en çok değer verdiği ve sevdiği şehirlerden birinin Bingöl olduğunu söyledi.

Bingöllü Zaza ve Kürt kardeşlerinin yıllar boyunca merhum Erbakan'a ve milli görüşe en büyük desteği verdiğini dile getiren Erbakan, bu sevgi ve muhabbetin yeniden kendilerine gösterildiğini belirtti.

Bütün bölge insanını ırk ve mezhep ayrımı yapmadan kucaklamaya geldiklerini ifade eden Erbakan, şunları söyledi:

"Erbakan hocamız bölge insanının hakkını savunurken ceza aldığı Bingöl konuşmasını yaptığı yerde tam 30 sene sonra aynı ruhla aynı istikamette Bingöllüleri kucaklamaya geldik elhamdülillah. Erbakan hocamız ne demişti burada yaptığı o tarihi konuşmasında; 'Sen eğer Türk'üm, doğruyum, çalışkanım dersen benim Kürt kardeşim de Zaza kardeşim de öyleyse ben de Kürt'üm ben de Zaza'yım ben daha doğruyum daha çalışkanım der' demişti, ırkçılığın her türlüsünü ayaklarının altına almıştı."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin milletin inancıyla, değerleriyle tarihiyle kavgalı olan 7’li masaya teslim edilmemesi için, LGBT'ye destek olan 7’li masaya teslim edilmemesi için, 5-6 yaşında çocuklara Kur'an öğretilmesine çağ dışılık diyen 7'li masanın CHP’nin zihniyetine teslim edilmemesi için seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giriyoruz. Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesine laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkan 28 Şubat zihniyetinin devamı olan bu 7’li masaya Bingöllü kardeşlerim geçit vermeyecek inşallah."

"Tarım üretiminin önündeki bütün kotaları kaldıracağız"

Maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştirmek üzere geldiklerini kaydeden Erbakan, "İnşallah biz de tarımda kullanılan mazottan vergi almayacağız. Tarımda, sulamada kullanılan elektriğe özel fiyat yapacağız. Gübre başta olmak üzere çiftçinin bütün girdilerini inşallah devlet olarak sübvanse edeceğiz. Tarım ürünlerine en yüksek tavan fiyatını vereceğiz, çiftçinin ürettiği ürüne devlet olarak alım garantisi vereceğiz. Tarım üretiminin önündeki bütün kotaları kaldıracağız, yerli tarım ve hayvancılığı sonuna kadar destekleyeceğiz ve bu bölgede devletin de ortak olduğu hayvancılık çiftliklerini kuracağız." diye konuştu.

"81 ilimizde 681 Refah Projesi kitabında yer alan projelerimizin hayata geçirilmesi, bir tane işsiz gencimiz, bir tane umutsuz, çaresiz gencimizin kalmaması için mücadele edeceğiz. Bu bölgede yapılan kalekolların en az 5 misli Meslek Eğitim Merkezi kuracağız, en az beş misli fabrika ve atölye kuracağız" ifadelerini kullanan Erbakan, AK Parti ile yaptıkları mutabakat metnindeki maddelerin uygulanmasının Meclis'te takipçisi olacaklarını belirtti.