PKK'dan temizlenen bölgede 2 bin 650 metreden petrol fışkırdı TPAO Müdürü'nden yeni açıklamalar

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak’ın Gabar bölgesinde 2650 metre derinlikte keşfedilen petrolün günlük bin 200 varil kapasiteyle devreye alındığını belirterek, "Artık terörle ilişkilendirilmiş alanlar petrol aramacılığıyla taranacaktır" dedi.

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İHA muhabirine özel açıklamalarda bulunan Genel Müdür Bilgin, Şırnak’ın Gabar bölgesinde açılan petrol sahasına Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adının verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Uzun yıllar boyunca Gabar bölgesinin terörle anıldığını belirten Bilgin, “Bölgenin terörle anıldığı günler artık geride kaldı. Bundan sonra bölgeyi bereket bekliyor. Bundan sonra bölgeyi huzur bekliyor, bölgeyi ekonomi

Şırnak'ta Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'nun üretime alınması dolayısıyla program düzenlendi.

bekliyor, iş bekliyor, aş bekliyor. İnşallah o günleri hep birlikte el ele vererek geride bıraktık. Allah’ın izniyle bundan sonra önümüz huzur ve bereket dönemi” dedi.

2 bin 650 metreden petrol fışkırdı

Terörle mücadelenin sonuç vermesiyle birlikte Şırnak’ın Gabar bölgesinde petrol arama çalışmalarına başladıklarını ifade eden Bilgin, 2018 yılında başladıkları petrol arama faaliyetlerinin Cumhuriyetin 100’üncü yılında meyvesini vermeye başladığını kaydetti. 2 bin 650 metrede petrole ulaştıklarını diye getiren Bilgin, şunları kaydetti:

“Şırnak Gabar bölgesindeki Aybüke Yalçın kuyumuz aslında 2018 yılında başladığımız çalışmaların gayretlerin sonucunda ortaya çıkmış bir keşif. 2 bin 650 metre derinlikte günlük bin 200 varil üretim kapasitesiyle devreye alınmış durumda. Aybüke Yalçın sahasında bu aşamadan sonra sahayı hızlıca geliştirebilmek içim toplam üretim kapasitesini toplam üretim kapasitesini 100 bin varile çıkarmak için planlanmış bir çalışma. Bu çalışma safha safha başlamış durumda, planlama çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmaları yürütecek ekiplerimiz de ayarlanmış durumda. Bundan sonra Aybüke Yalçın sahasıyla birlikte Türkiye’nin mevcut üretimini 2 buçuk kat artırmayı planlıyoruz. Bu da bizim Türkiye’nin toplam ham petrol ihtiyacının yüzde 25’ini karşılayabilecek hale getiriyor. Bu çok önemli bir rakamdır ama çalışmalarımız, gayretlerimiz gerek Şırnak bölgesinde gerek diğer bölgelerimizde tüm hızıyla devam edecek.”

“Yeni sahalarda yeni çalışmaların ön hazırlıklarını yapıyoruz”

Yeni müjdelerin de yakında gelebileceğinin altını çizen Bilgin, bunun için de yeni çalışmaların ön hazırlıklarını yaptıkları bilgisini paylaştı.

Uzun soluklu çalışmaların sonucunda petrolün bulunduğuna dikkati çeken Bilgin, “Elbette çalışmalarımız devam ediyor. Bu sahalar ve benzeri jeolojik modelle beraber planladığımız ilave sahalar var. O sahalarda da yeni sahalarda çalışmaların ön hazırlıklarını yapıyoruz. Ama bu çalışmalar akşamdan sabaha ortaya çıkan sonuçlar değildir. Uzun bir arka planı olan çalışmalardır. Aybüke Yalçın sahasında yaptığımız keşifte uzun bir arka plana dayanan çok zorlu saha çalışmalarına dayanan bir süreçtir. O sonuçlarından bir tanesidir” dedi.

“Artık terörle ilişkilendirilmiş alanlar petrol aramacılığıyla taranacaktır”

Batman’ın da petrol üretiminde önemli bir kent olduğunun altını çizen Bilgin, “Türkiye için, Türkiye ekonomisi için petrolünün başkenti Batman’dır. Batman’daki çalışmalarımız, Batman Bölge Müdürlüğümüzdeki çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Çok yeni, bugüne kadar bizim arama yapmadığımız sahalara gitmek gibi bir irademiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bir görev ve talimat var. Bu talimat çerçevesinde bizim için her yer vatanın her köşesi potansiyel bir alandır. Artık terörle ilişkilendirilmiş alanlar petrol aramacılığıyla taranacaktır, adım adım karış karış ülkenin neresinde ne potansiyel varsa karasında, denizinde ortay çıkarılacaktır. Bizim görevimiz bu. Buradaki en önemli paydaşımız halkımızdır, kurumlarımızdır. O yüzden bizim petrol başkentimiz güzel Batman’a, Batmanlılara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.