Kızılcık Şerbeti'ne bomba transfer! Survivor'ın eski yıldızı kadroya katılıyor: Tansiyon yükseliyor!

Eski Survivor yarışmacısı olan Yiğit Dikmen, ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna dahil oluyor. Yiğit Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi Serdar'ı canlandıracak ve ilerleyen bölümlerde Çimen ile yolları kesişecek. Dizide Çimen ile Serdar arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken sürpriz gelişmeler Kızılcık Şerbeti'nde tansiyonu daha da yükseltecek. İşte detaylar...

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Amatör kümede futbol oynadıktan sonra Survivor 2014'e katılan Yiğit Dikmen, yarışmadan sonra oyunculuk kariyerine başladı. Şehrin Melekleri, Sen Çal Kapımı, Seversin ve Üç Kız Kardeş gibi dizilerde rol alan Dikmen'in yeni projesi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu dahil oldu. Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde dengeler değişecek. 2014 yılında yayınlanan Survivor'da "Gönüllüler" takımında yarışan Yiğit Dikmen, dizide Sönmez ve Mustafa'nın ortak olduğu lokantanın müşterisi olan Serdar'ı canlandıracak.

Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseliyor

Serdar'ın yolu, Selin Türkmen'in hayat verdiği Çimen ile kesişecek. Çimen ve Serdar arasında yaşanacak sürpriz gelişmeler de Kızılcık Şerbeti'nde tansiyonu daha da yükseltecek.

Eski Survıvor yarışmacısı Yiğit Dikmen kadroya dahil oldu

Uzun yıllar amatör kümede futbol oynadıktan sonra crossfit ile ilgilenen Yiğit Dikmen, Survivor 2014 sezonunun ardından rol aldığı "Şehrin Melekleri", "Hayat Mucizelere Gebe", "Sen Çal Kapımı" ve "Üç Kız Kardeş" gibi yapımlara Kızılcık Şerbeti'ni de eklemiş oldu.

Dizide Çimen ile Serdar arasında yaşanacaklar şimdiden merak ediliyor.