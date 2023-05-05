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İran'da uyuşturucu baronu idam edildi

İran'da uyuşturucu baronu idam edildi

İran'da uluslararası uyuşturucu şebekelerini yönettiği iddia edilen bir kişinin idam edildiği bildirildi.

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İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına açıklama yapan Batı Azerbaycan eyaleti Başyargıcı Nasır Atbati, "Bu sabah, uluslararası bir kaçakçının idam cezası adli prosedürlerden geçtikten sonra infaz edildi." dedi.

İdam edilen kişinin kimliğini açıklamayan Atbati, "3 uluslararası şebekeyi yöneten ve yurt dışına uyuşturucu transferinde ana mafya ağı konumundaki söz konusu kişinin ana hedefi Hollanda ve birkaç Avrupa ülkesiydi." ifadelerini kullandı.

İranlı yargıç, idam edilen kişinin 750 kilogramdan fazla eroinle yakalandığı ve tutuklandıktan sonra yargılandığı mahkemede idama mahkum edildiği bilgisini paylaştı.

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