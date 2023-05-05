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Pusu kurduğu husumetlisini öldürüp ambulans istedi

Pusu kurduğu husumetlisini öldürüp ambulans istedi

Denizli’de 2 sene önce kendisini ve arkadaşını bıçaklayan genci beraat ettiği için öldürüp ardından da öldürdüğü kişinin annesinin ambulansı çağırmasını isteyen cinayet zanlısı, adliyeye sevk edildi. “Aslan gibiyim, pişmanım, kendi ailemi ve onun ailesini yaktım” diyen zanlının rahat tavırları dikkat çekti.

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Merkezefendi ilçesine bağlı Gerzele Mahallesi'nde meydana gelen olayda; işten dönen Murat Avcı (24), evinin bulunduğu Yeşil Vadi Caddesi'ndeki apartmanın önüne geldiğinde, husumetlisi Ahmet Ö. (25) bir anda karşısına çıktı.

Tam bu esnada av tüfeğini çıkaran Ahmet Ö., Avcı’ya doğru yakın mesafeden ateş etti. Avcı, göğsüne isabet eden saçmalar sonucu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ileriye park ettiği aracına binerek kayıplara karıştı. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen ve detaylı çalışma gerçekleştiren ekipler, şüphelinin kaçtığı aracı 12 kilometre uzaklıkta yer alan Eskihisar Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Ardından ise şüpheli Ahmet Ö. ve yanında 1’i çocuk olmak üzere 2 kişi yakayı ele verdi.

Ambulans talebinde bulunmuş

Gözaltına alınan Ahmet Ö. ve yanında bulunan 2 kişi işlemleri için emniyete götürüldü. Ahmet Ö. verdiği ilk ifadesinde, yaklaşık 2 sene önce Avcı’nın kendisini bıçakladığını ve bundan dolayı aralarında husumet olduğunu, beraat edince de olayı gerçekleştirdiği söyledi. Şüphelinin Avcı’yı vurduğunda ise küfür edip, “Geçmişte bizi bıçakladı, biz de onu vurduk” dediği, balkona çağırdığı annesine ise “Ambulans çağırın” dedikten sonra kaçtığı öğrenildi.

“Kendi ailemi ve onun ailesini yaktım”

Yaşı küçük kişi Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ahmet Ö. ve diğer şüpheli ise Cinayet Büro Amirliği ekipleriyle adliyeye çıkarıldı. Ahmet Ö. adliyeye çıkarıldığı esnada ailesine, "Aslan gibiyim aslan, hiç merak etmeyin, aslan gibiyim" derken, ailesi ise “Ne gerek vardı, Allah’ın izniyle hiçbir şey olmayacak” sözleriyle seslendi.
Rahat tavırlarıyla dikkat çeken Ahmet Ö., kendisine yöneltilen "Pişman mısınız?" sorusuna ise “Pişmanım tabii ki de, kendi ailemi ve onun ailesini yaktım” diyerek cevap verdi.
Cinayet zanlısı ve suça karıştığı iddia edilen diğer şüphenin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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