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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'çay fiyatı' eleştirisi! Seçimi kazanırsa yapacağı fiyatı açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'çay fiyatı' eleştirisi! Seçimi kazanırsa yapacağı fiyatı açıkladı

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yaş çay fiyatını eleştirdi. "Düzelteceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs'ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Rize mitinginde, 2023 yılı yaş çay taban fiyatını 11 lira 30 kuruş olarak açıkladı. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'ın açıkladığı fiyatı eleştirdi.

"Maliyeti 11,32 TL’yi buluyor"

“Erdoğan, çayın anavatanı Rize'de, çayın taban fiyatına müjde verir gibi sadaka zammı açıkladı” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Bu zamla yaş çay taban fiyatı 11,30 TL oldu. Maliyetleri bilmiyor mu? Biliyor elbette. 1 kilogram yaş çay yaprağının maliyeti 11,32 TL’yi buluyor” dedi.

"Sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor"

Erdoğan'ın ziraat odalarının analizlerini görmezden geldiğini, üreticinin alın terini yok saydığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sadece çay baronlarının dediklerine kulak veriyor, onların çıkarlarını gözetiyorlar. Üretici bırakın gelecek yıl için kenara para koymayı, ürününü zararına satmaya zorlanıyor” dedi.

Kılıçdaroğlu: Çay fiyatı en az 15 TL olacak

Vatandaşlara seslenerek söz veren Kılıçdaroğlu, “Düzelteceğiz sevgili halkım, düzelteceğiz. Bay Kemal sözü veriyorum! 15 Mayıs'ta göreve gelir gelmez, çay fiyatı refah payıyla beraber en az 15 TL olacak. Ben bu ülkenin çay üreticisini hayat pahalılığı altında ezdirmem, ezdirmeyeceğim. Sözümden de dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

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