Cinsel hayatı sorulan Selen Görgüzel bir de 'taciz' itirafı yaptı: "Onun bunun yatağından geçmezsen...''
Sahne tarzı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den yine olay yaratacak açıklamalar geldi. "Hamdi’yi düzenli olarak aldattım" demesi dikkat çeken Görgüzel'e "Cinsel hayatınızda başarısız mısınız?" diye de soruldu...
Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’da yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk oldu.
Her açıklaması olay olan Selen Görgüzel'den bomba itiraflar geldi. Müzik ve oyunculuk sektörüne ilk girdiği dönemde yaşadığı zorlukları anlatan Görgüzel şunları söyledi:
"Benim sektöre girdiğim dönem annemlerin boşanmasına ve babamın iflasına denk geldiği için bana çok müdahale edemediler. İlk evliliğim biraz ailemden kaçış için yapıldı.
"Babam yaşındaki adamlar..."
Sektöre çok küçük yaşlarda girdiğim için bana çok kirli ve savunmasız geldi. Çok yalnızdım... Babam yaşındaki adamlar benimle beraber olmaya çalışıyorlardı.