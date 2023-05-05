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Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 20 örgüt üyesi öldürüldü

Somali'de sabah saatlerinde Eş-Şebab terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

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Mogadişu Radyosunun haberine göre Somali ordusu, Hiran bölgesinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 20 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi, bazı örgüt üyeleri yaralandı.

Bardhere ve Berhano'nun bazı bölgeleri örgütten temizlenirken Eş-Şebab üyelerinin üs olarak kullandığı bölge imha edildi.

Eş-Şebab'a yönelik dün yapılan operasyonda 48 örgüt üyesi öldürülmüştü.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre de Eş-Şebab terör örgütü saldırılarının son 6 ayda yüzde 70 azaldığını açıklamıştı.

Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken örgüt ise sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.

Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri düzenliyor.

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