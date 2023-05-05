Kızılcık Şerbeti Nilay saçları yok mu, neden peruk takıyor? Fevza Civelek kapandı mı?

Show TV'nin çok izlenen ve sosyal medyada ses getiren dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin hem güldüren hem de itici olmayı başaran karakterinden biri de evin büyük gelini Nilay. Seyirci Nilay'ın kafasında peruğa takmış durumda. Nilay neden peruk kullanıyor kimse anlamıyor. Feyza Civelek gerçek hayatta kapandı mı?

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Show TV'nin büyük ses getiren dizisi Kızılcık Şerbeti dün akşam yine nefes kesen bir bölümle seyirciyi ekrana kilitledi. Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dizi sosyal medyanın da gündeminde. Dizide hem itici hem de sempatik olmayı başaran evin büyük gelini Nilay karakteri ise tam evlere şenlik! Seyirciyi zaman zaman güldüren bazen de kızdıran Nilay'ı başarılı oyuncu Feyza Civelek oynuyor. Dizideki Nilay hakkında merak edilen en önemli detay ise saçları. Çünkü Nilay dizide peruk takıyor.

Hem sempatik hem de itici olmayı aynı başaran Nilay'ın kafasındaki peruk ise ayrı bir muamma. Seyirci Nilay'ın saçına peruk takmasına fena taktı sebebini araştırıyor. Peki Nilay neden dizide peruk takıyor? Nilay karakterini sevilen oyuncu Feyza Civelek canlandırıyor. Gerçek hayatında sık sık paylaşım yapan Feyza Civelek'in gerçek saçları oldukça gür ve simsiyah. Yani peruk takmasına neden olacak bir neden yok. Son bölümlerde her ne kadar 'hidayete eren' ve tesettüre giren Nilay'ın peruğu göz tırmalamasa da seyirci hala merak ediyor...

Her bölümü fırtınalar koparan dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek başarılı oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

Annesi de çok ünlü biriymiş

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in annesinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. 1995 yılında İstanbul’da doğan Civelek'in annesi Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'tir. Ünlü senarist Melis Civelek, kariyerine ilk olarak çeşitli kanallarda genel müdürlük ve genel yayın yönetmenliği görevlerini sürdürerek başladı.

ATV, Kanal D, Star TV gibi kanallarda çalıştıktan sonra 2014'te Show TV'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Civelek, görevini bir yıl sonra bırakarak senaryo yazarlığında kendine yepyeni bir kariyer kapısı araladı.

İlk olarak yayınlandğı dönemde büyük ilgi ile izlenen Adını Feriha Koydum dizisinin senaryosunu yazan Civelek, dizinin inanılmaz beğeni almasıyla sektörün aranan isimlerinden biri haline geldi.

Melis Civelek, Adını Feriha Koydum'la başlayan kariyer yolculuğuna Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem, Yasak Elma, Sol Yanım ve Bir Umut Yeter dizileriyle devam etti.

Aktif olarak senaryo ekiplerinde de yer alan Civelek 12 yıllık senaristlik kariyerinde tam 7 başarılı işe imzası atmış.