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Son 30 günde takipçi kaybeden tek aday Muharrem İnce! Takipçi sayısı en çok artan aday ise...

Son 30 günde takipçi kaybeden tek aday Muharrem İnce! Takipçi sayısı en çok artan aday ise...

Cumhurbaşkanı adayları arasında son 30 günde Twitter'da takipçi sayısı azalan tek isim Memleket Partisi lideri Muharrem İnce oldu.

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Socialblade sitesindeki istatistiklere göre cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, son 30 günde yüzde 122,9’luk bir düşüşle 45 bin 879 takipçi kaybetti. Takipçi sayısındaki düşüş, İnce’nin attığı tweet sayısı yüzde 3,8’lik bir artış göstererek 136’ya yükselmesine rağmen yaşandı. Bir günde en fazla 12 tweet atan İnce, en fazla takipçisini o gün kaybetti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 8,4’lük artış ile bir ayda 160 bin 59 takipçi kazandı.

Günlük ortalama 5 bin 335 takipçi kazanan Erdoğan, 343 tweet ile ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’dan sonra son bir ayda en fazla tweet atan ikinci aday oldu.

Takipçi sayısı en çok artan aday Kılıçdaroğlu

Son bir ay içerisinde en fazla takipçi kazanan isim 409 bin 637 takipçi ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, son bir ayda 139 tweet attı.

Oğan, yüzde 95,8’lik artışla bir ayda 198 bin 207 takipçi kazandı. Oğan, 487 tweet atarak, adaylar arasında en fazla tweet atan kişi oldu.

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