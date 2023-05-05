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SONAR 14 mayıs anketini açıkladı Hakan Bayrakçı meydan okudu: 14 Mayıs akşamı benden hesap sorun

SONAR 14 mayıs anketini açıkladı Hakan Bayrakçı meydan okudu: 14 Mayıs akşamı benden hesap sorun

14 Mayıs seçimlerine ilişkin son anketi SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı açıkladı. Kendini ortaya atan Bayrakçı, “14 Mayıs akşamı benden hesap sorun” dedi.

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Seçimlere sayılı günler kala kamuoyu araştırma şirketlerinden peş peşe tahminler geldi. 14 mayıs seçimlerine ilişkin pek çok anket firması farklı sonuçlar çıkardı.

Bu şirketler arasında en iddialı çıkışı SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı yaptı. Kendi adını ortaya koyan Bayrakçı, meydan okuyarak “14 Mayıs akşamı benden hesap sorun” dedi. 

Bayrakçı, 14 Mayıs anketini geçtiğimiz akşam CNN Türk’te Tarafsız Bölge’de açıkladı.

Bayrakçı, "Eğer sonuç bu şekilde çıkarsa aşağı yukarı bir aydır '53-54'lerle Kılıçdaroğlu kazanacak', hatta 59'u gördüm. Murat Gezici '59 ile kazanacak' dedi. Benim dediğim sonuçlar çıkarsa bu arkadaşların da özür dilemelerini bekliyorum. 'Mesleki hata yaptık' demelerini bekliyorum." diye konuştu.

Birinci tur

ERDOĞAN: Yüzde 48.8 KILIÇDAROĞLU: Yüzde 44.1 İNCE: Yüzde 3.6 OĞAN: Yüzde 3.5

İkinci tur

ERDOĞAN: Yüzde 52.1 KILIÇDAROĞLU: Yüzde 47.9

"Sonuçlar böyle çıkmazsa"

Anket sonuçlarını yazısına taşıyan Ahmet Hakan, Bayrakçı'yla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkarsa... Hakan Bayrakçı’yı hararetle tebrik edeceğim. Seçim akşamı sonuçlar böyle çıkmazsa... Hakan Bayrakçı’ya çok fena laflar hazırladım. Hadi bakalım. 14 Mayıs akşamı için benim de tek heyecanım bu."

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