Emlak Katılım ve Arz Portföy'den "portföy saklama hizmeti" iş birliği

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü İlker Sırtkaya: - "SPK'dan aldığımız onayla birlikte artık portföy saklama tarafında katılım finans prensipleri çerçevesinde kolektif saklama hizmetini veriyor olacağız"

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Emlak Katılım ve Arz Portföy "portföy saklama hizmeti"ne ilişkin iş birliği anlaşması imzaladı.

Emlak Katılım, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) almış olduğu portföy saklamaya ilişkin faaliyet izni akabinde belirli katılım esaslı fonlara portföy saklama hizmeti verilmesi hususunda Arz Portföy ile anlaşma sağladı.

Emlak Katılım, katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir hizmeti devreye alan ilk katılım bankası oldu.

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen basın toplantısında, iki kurumun yaptığı iş birliğinin, katılım esaslı sermaye piyasalarına katkısının önemine değinildi.

Toplantıda konuşan Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü İlker Sırtkaya, en genç katılım bankası olarak faaliyetini sürdürdüklerini, kuruldukları günden bu yana geçmişin verdiği güçle sektöre farklılık getirmeye, yeni ürün ve hizmetlerini çeşitlendirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

- "Faaliyetlerimizi geliştirmek için yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz"

Katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişmesi noktasında katılım finans kuruluşlarına çok büyük görev ve sorumluluklar düştüğünü belirten Sırtkaya, şunları kaydetti:

"Bizler elimizden geleni fazlasıyla ortaya koyuyoruz ve katılım finans kuruluşlarının birbirlerine olan destekleriyle birlikte de faaliyetlerimizi geliştirmek için yeni ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Bugüne kadar katılım finans prensiplerine göre yönetilen katılım esaslı fonların portföy saklayıcısı olması mevzuat tarafından denetleniyordu. Söz konusu fonların katılım finans ilke ve prensiplerine göre denetlenmesi yanında faiz hassasiyeti olan müşteriler açısından da dikkate alınması noktasında bir eksiklik vardı. Bu noktadaki çalışmalarımızı uzunca bir süredir sürdürüyorduk. 2 hususa dikkat ederek portföy saklama hizmetlerimizi yerine getireceğiz. Bu minvalde yakın bir zamanda arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları ve gayretleriyle SPK'dan aldığımız onayla birlikte artık portföy saklama tarafında katılım finans prensipleri çerçevesinde kolektif saklama hizmetini veriyor olacağız."

Sırtkaya, sektörün önemli oyuncularından Arz Portföy ile ve onların belirli fonlarının portföy saklama hizmetlerinin verilmesi noktasında da anlaşmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını aktararak, "Bu kapsamda bir başlangıç olarak bundan sonra da sektörün sağlıklı büyümesi noktasında da elimizden gelen gayreti gösteriyor olacağız. Bu hizmetin faaliyete geçmesi noktasında emek, gayret gösteren değerli çalışma arkadaşlarıma, aynı zamanda ilk hizmeti vereceğimiz çok değerli arz portföyün yetkililerine ve kurumuna tekrar teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Arz Portföy Genel Müdürü Murat Onuk ise kurum olarak katılım esaslarına göre gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları idare ettiklerini ve Türkiye'nin bu konudaki en büyük firmalarından biri olduklarını söyledi.

Bugüne kadar katılım esaslı bir portföy saklama kuruluşunun olmadığına dikkati çeken Onuk, "Türkiye için çok önemli bir hadise. Bugün ilk defa katılım esaslı bir saklama kuruluşu faaliyete geçiyor ve biz de bunun ilk müşterisi oluyoruz. Önemli bir adım, inşallah devamı gelecektir. Faiz, İslami finans ve katılım hassasiyeti olan müşterilerimiz var bizim de bütün fonlarımız bu hassasiyetle yönetiliyor, icazetli fonlar. Buradaki maddi imkanların, bütün işlerin 360 derece katılım esaslı yapılabilmesi önemli. Bunu daha da geliştireceğimize ve akabinde de farklı saklama kuruluşlarının da bunun içerisine katılacağına ve giderek büyüyeceğine inancımız tam." ifadelerini kullandı.