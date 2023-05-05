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Vakıf Katılım, Togg T10X için finansman desteğini açıkladı

Vakıf Katılım, Togg T10X için finansman desteğini açıkladı

Vakıf Katılım'ın özel finansman desteği yüzde 0,99 kâr payı oranıyla sunulacak.

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Vakıf Katılım müşterileri, Togg T10X finansman desteği paketinden yüzde 0,99 kâr payı oranıyla faydalanabilecek.


Vakıf Katılım açıklamasına göre, katılım finans sektörünün önemli oyuncularından Vakıf Katılım, fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait olan küresel marka Togg’un T10X modelini satın almak isteyen müşterileri için özel finansman desteği paketi hazırladı. Vakıf Katılım’ın özel finansman desteği yüzde 0,99 kâr payı oranıyla sunulacak.


Çekiliş sonucu Togg T10X’i satın almaya hak kazanan müşteriler, Togg uygulaması Trumore üzerinden siparişlerinin hazırlandığını öğrenmelerini takiben Vakıf Katılım şubeleri üzerinden 36 ay vade ile finansman kullanabilecekler. Vakıf Katılım müşterileri ayrıca, çok yakında şubeye gitmelerine gerek kalmadan dijital ortamda finansman ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Böylece hızlı, kolay ve eş zamanlı olarak finansmana erişebilecekler.


Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik , Türkiye’nin kalkınması için birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmek gerektiğini dile getirdi.


Çelik, şunları kaydetti:


"Vakıf Katılım olarak vatandaşlarımızın Togg T10X modeline en uygun finansal koşullarda sahip olabilmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ettik. 29 Ekim 2022’de banttan inen ilk akıllı cihazın hemen ardından verdiğimiz söz üzerine yüzde 0,99 kâr payı oranı ile çok özel bir finansman imkanı hazırladık. Finansman paketimizle Togg T10X modelini satın almak isteyen vatandaşlarımıza ödeme kolaylığı ve avantajı sunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Togg’da olduğu gibi milli projeleri desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz."

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