CHP kulislerinde bakan olarak adı geçti Ahmet Hakan 'Net bir Erdoğan propagandasıdır' dedi

CHP kulislerinde Dışişleri Bakanlığı için CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'ün adının geçmesiyle ilgili Ahmet Hakan, "Ben hayatımda bu kadar net, bu kadar etkili bir Kılıçdaroğlu karşıtı propaganda görmedim." dedi.

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14 Mayıs seçimlerini Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda bakanlık için düşünülen isimler ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu'na çok yakın gazetecilerden Fikret Bila, dün Halk TV'ye bağlanarak CHP kulislerinde konuşulanları akardı. Buna göre Dışişleri için Selin Sayek Böke ve Ünal Çeviköz’in isminin geçtiğini açıkladı.

"Net bir Erdoğan propagandasıdır"

Çeviköz isminin ortaya atılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısınra Çeviköz'e itiraz ederek, "Ben hayatımda bu kadar net, bu kadar etkili bir Kılıçdaroğlu karşıtı propaganda görmedim. İktidar yanlılarının söylediği sözler üzerinden muhalefete yüklendiği Ünal Çeviköz gibi bir ismin adını Dışişleri Bakanlığı için geçirmek... Net bir Erdoğan propagandasıdır. Başka bir şey değil." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

Tartışılan mavi vatan açıklaması

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, daha önce Mavi Vatan ile ilgili eleştiri topmayan sözlerde bulunmuştu. Çeviköz konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti.

Karabağ savaşına Türkiye'den cihatçı gruplar

Çeviköz, 27 Eylül 2020'de Karabağ savaşının devam ettiği dönemde Habertürk’te katıldığı televizyon yayınında "Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" ifadelerine yer vermişti.

"Türk-ABD ilişkilerine verilen zararı onarmaya çalışacağız"

Yine bu yıl Nisan ayında Newsweek dergisisine konuşan Çeviköz, Kılıçdaroğlu öncülüğündeki yeni hükümetin Erdoğan iktidarında Türk dış politikasına, özellikle Türk-ABD ilişkilerine verilen zararı onarmaya çalışacağını ifade etti.

S-400'lerle ilgili "müttefikleri memnun edecek seçenekler olabilir" açıklaması

Çeviköz, ABD'yle kriz çıkaran Rusya'dan S-400 savunma sistemi alımıyla ilgili soruya ise “Türkiye onları atmaz, para ödedik ve yerleştirdik. Ama NATO'daki müttefiklerimizi memnun edecek bazı mekanizmalar ve seçenekler olabilir” yanıtını verdi.