Peugeot modellerinde mayıs ayı avantajları

Mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408 ve 508 modellerinde cazip faiz oranlı kredi seçenekleri sunuluyor

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Peugeot Türkiye, mayıs ayında, binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobil severlerle buluşturuyor.

Peugeot Türkiye açıklamasına göre, mayıs ayı boyunca sürecek avantajlı kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408 ve 508 modellerinde cazip faiz oranlı kredi seçenekleri sunuluyor. Peugeot’nun C segmentinde SUV kodlarıyla, tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408’e, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot’nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 120 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

Sınıfında ezberleri bozan tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar. Yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008 ise 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208’i tercih edenler 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508 de 250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor.

Peugeot ‘dan ticari araçlarda yüzde 0,99 faizli kredi

Açıklamaya göre, BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter’a, 180 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Combi Van, Expert Traveller, Boxer Van ve Boxer Minibüs modelleri de 150 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleriyle destekleniyor. Sınıfının öncü yükleme kapasitesine sahip hafif ticari model Peugeot Expert Van modeline sahip olmak isteyenler, 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.