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Hayko Cepkin, kime oy vereceğini açıklayıp ekledi: Sanatçı olmak bunu gerektirir

Hayko Cepkin, kime oy vereceğini açıklayıp ekledi: Sanatçı olmak bunu gerektirir

Hayko Cepkin sosyal medya hesabından cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı. "Bir oyum Kılıçdaroğlu'na. Bir oyum CHP, TİP ya da İYİ Parti'ye" diyen sanatçı muhalefete de seslendi: "Kazansanız dahi muhalif kalacağım. Çünkü sahnede olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir.

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Hayko Cepkin, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi’nde Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini duyurdu.

Cepkin, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Yasaklanan festivalleri, kaderine terk edilen, kapanan tiyatroları, salonları, intihar eden müzisyenleri, hâlâ düzeltilmeyen saat yasaklarını, yapılamaz hale gelen üniversite şenliklerini ve nicelerini görmezden gelip, yapılan sahnelere minnet bekleyen, izin verdiklerine nimet gözü ile bakılmasını isteyenlere…

Parti adı zikretmeksizin kararsız seçmenin kararını verip gereğini yapmasını belirttim. Mis gibi etik bir açıklama. Çünkü şükür ki ‘her kesimden sevilen’ ve muhalif çizgisi de bilinen birisiyim. Madem söylediklerim manipüle ediliyor o halde daha net olayım.

"Bir oyum Kılıçdaroğlu'na..."

Bir oyum Kılıçdaroğlu’na. Bir oyum CHP, TİP ya da İYİ Parti. Bu seçim önemli bir dönemeçtir. Bu da net.

"Kazansanız dahi muhalif kalacağım"

Muhalefete de şunu belirteyim. Bu seçim kaybedilir ise bu kez karşılarındaki en büyük muhalif olarak yerimi alacağımı da arz ederim. Çünkü başarısızlığa ya da hayal kırıklıklarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Kazansanız dahi muhalif kalacağım. Çünkü sahnede olmak, sanatçı olmak bunu gerektirir.

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