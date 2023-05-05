Terzi dizisi Peyami'nin babaannesi Sülün Hanım kim oynuyor?

Merakla beklenen Terzi dizisi 1. sezonu ile Netflix'te yayın hayatına başladı. Dizide Peyami'nin diktatör babaannesi Sülün Hanım ise ne çok merak edilen isimlerden oldu. Kars'tan İstanbul' gelen Peyami'nin babaannesi Sülün Hanım'a Celile Toyon hayat veriyor.

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Terzi dizisi, Netflix'in yeni Türk dizisi oldu ve daha ilk günden büyük ilgi gördü. 1. sezonu 7 bölüm olan Terzi dizisinin başrolünde Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Ece Sükan var gibi isimlerin yanı sıra Celile Toyon gibi usta isimler de var. Terzi dizisinde Peyami'nin babaannesi Sülün Hanım'a usta oyuncu Celile Toyon hayat veriyor. 78 yaşında olan Celile Toyon daha önce de Vatanın Sensin dizisi ile büyük alkış almıştı. Aslen İstanbullu olan Celile Toyon Aydın Sayman'ın yaptığı 68 Kuşağı Belgeselini seslendirmişti.

Netflix Terzi dizisi 1. sezon oyuncu kadrosunda başrolde Terzi olan Peyami var. Peyami'ye başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy hayat veriyor. Peyami'nin en yakın arkadaşı Dimitri'ye ise Salih Bademci alkışlanack bir performansla hayat veriyor. Peyami'nin asistanı olan Suzi karakterine ise adı aşk dedikodularına karışan manken Ece Sükan hayat veriyor. Dimitri'nin nişanlısı Esvet (Fürize) ise güzel oyuncu Şifanur Gül hayat veriyor. Peyami'nin Kars'ta yaşayan ve engelli olan babası Mustafa'ya ise Olgun Şimşek hayat veriyor. Peyami'nin diktatör babaannesi Sülün Hanım'a ise usta oyuncu Celile Toyon hayat veriyor.

Celile Toyon kimdir?

3 Ekim 1944 İstanbul’da doğan Celile Toyon, Harbiye Özel Sanat Okulu ve İstanbul Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu. 1962’de amatör olarak tiyatroya başladı. AST, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu'nda oynadı. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nde 1402'lik olarak İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan atıldı, sonra Danıştay kararıyla geri döndü. Hâlen İstanbul Şehir Tiyatrosu kadrosundadır. 68'liler Birliği Vakfı- Deniz Gezmiş Enstitüsü yapımı olan ve yönetmenliğini Aydın Sayman'ın yaptığı 68 Kuşağı Belgeselini seslendirdi.