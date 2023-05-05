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 Mehmet Akif Ersoy eşi Pınar Erbaş'tan boşanıyor mu iddiası asılsız çıktı!

 Mehmet Akif Ersoy eşi Pınar Erbaş'tan boşanıyor mu iddiası asılsız çıktı!

Habertürk ekranlarının sevilen, deneyimli ekran yüzlerinden biri olan Moderatör Mehmet Akif Ersoy son günlerin en popüler isimlerinden özellikle sosyal medya paylaşımları ile takip edilen Mehmet Akif Ersoy'un özel hayatı da merak ediliyor. 2022 yılında Mehmet Akif Ersoy kendisi gibi gazeteci Pınar Erbaş ile evlendi. Pınar Erbaş da Show TV'de ana haberi sunuyor.

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Özellikle deprem bölgelerinde yaptığı yayınlarla adından söz ettiren başarılı ve deneyimli gazeteci Mehmet Akif Ersoy, özel hayatı ile de merak edilen isimler arasında. Seçime günler kala siyasileri konuk eden ve sorularıyla onları terleten Mehmet Akif Ersoy 2022 yılında kendisi gibi gazeteci Pınar Erbaş ile evlendi. Pınar Erbaş da uzun yıllardır Show Haber'ı sunuyor. 

Boşanıyorlar iddiası

Moderatör  Mehmet Akif Ersoy ve eşi Pınar Erbaş hakkında geçtiğimiz gün boşanacaklar iddiası çıkmış ve çiftin evliliklerinde kriz çıktığı iddia edilmişti. Fakat gelen son bilgilere göre  Mehmet Akif Ersoy ve eşi Pınar Erbaş krizi atlatmış, evliliklerine yeniden şans verme kararı almış. 

Pınar Erbaş kimdir?

Pınar Erbaş,  1987 yılında İstanbul'da doğdu. Pınar Erbaş Galatasaray Lisesi mezunudur. Erbaş Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesinde okudu. İş hayataına Habertürk gazetesinde başladı. 2013 yılında Show TV'de çalışmaya başladı. Halen Show TV haftasonu ana haber spikeridir.

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