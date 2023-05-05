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Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 10 bin megavat sınırında

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 10 bin megavat sınırında

Türkiye'nin mevcut elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 104 bin 348 megavata yaklaşırken, güneş enerjisinin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 9'u aştı

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Türkiye'nin güneş enerjisinde mart sonu itibarıyla 10 bin megavata yaklaşan kapasitesi 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 100 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından aldığı verilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonu itibarıyla 104 bin 348 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 9 bin 820 megavata ulaştı.

Güneş enerjisinde 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, yaklaşık 10 yılda 10 bin megavata yaklaşarak büyümesini sürdürdü. Güneş enerjisinin Türkiye'nin elektrik kurulu gücündeki payı da yüzde 9,41'e ulaştı.

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, Türkiye'nin 78 ilinde farklı ölçekte güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Güneşin başkenti "Konya"

Konya, 1722,2 megavatla güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip şehir olarak öne çıkıyor.

Konya'yı, 520,5 megavat kapasiteyle Ankara, 435,1 megavatla Gaziantep, 414 megavatla Şanlıurfa, 392,4 megavatla Kayseri ve 338,8 megavatla İzmir takip ediyor.

Kahramanmaraş 286 megavat, Afyonkarahisar 264,2 megavat, Antalya 262,2 megavat ve Manisa 259,8 megavatla güneş enerjisinde kurulu gücü en yüksek ilk 10 şehir arasında yer alıyor.

Türkiye'nin 35 ili 100 megavat ve üzeri, 23 şehri ise 10-100 megavat arasında güneş enerjisi kapasitesine sahip. Rize, Hakkari ve Artvin'de ise güneş enerjisi santrali bulunmuyor.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan Türkiye Güneş Enerjisi Potansiyeli Atlası'na göre, ortalama yıllık toplam güneşlenme süresi 2 bin 741 saat olan Türkiye'de ortalama yıllık toplam ışınım değeri, metrekare başına 1527,46 kilovatsaat hesaplanıyor.

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle güneş enerjisi potansiyeli yüksek olarak kabul ediliyor.

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