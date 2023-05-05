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Demirören Holding'den banka borcunu ödemediği iddiasıyla ilgili açıklama

Demirören Holding'den banka borcunu ödemediği iddiasıyla ilgili açıklama

Demirören Holding'den kamuoyuna açıklama yapıldı. Holding'in, tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği vurgulanan açıklamada "2020 yılından bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir. Son olarak Demirören Medya’nın Ziraat Bankası’na olan FYYS kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir" denildi.

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Demirören Holding'in, Doğan Medya Grubu'nu satın almak için, 2018'de Ziraat Bankası'ndan kullandığı 895 milyon dolarlık kredi borcunun büyük kısmını ödemediği iddiasıyla ilgili açıklama geldi.

Demirören Holding'den yapılan açıklama şu şekilde;

"Türkiye’nin köklü firmalarından olan Demirören Holding 1957’den bu yana güvenin sembolü oldu. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki Demirören Holding tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, getirmeye de devam edecektir. 2020 yılından bu yana bankalara 1,3 milyar dolar ödenmiştir. Son olarak Demirören Medya’nın Ziraat Bankası’na olan FYYS kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidi ödenmiştir.

Demirören Holding olarak bundan sonra da güven temsili olmayı ve ülkemize yatırım yapmayı sürdüreceğiz.

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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