İnternethaber 23. yaşında! İlk günkü heyecanla sadece habercilik yaparak...

Türkiye’de internet haberciliğinin ilklerinden olan İnternethaber bugün 23 yaşında... 23 yıldır 'bağımsız' olarak yayın hayatını sürdüren İnternethaber, çeyrek asra yakışan yayın hayatında karşılaştığı tüm engellere rağmen Türkiye'nin en önemli haber portallarından biri olarak gazetecilik yapmaya devam ediyor ve edecek..

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Türkiye'nin ilklerinden biri olarak 5 Mayıs 2000 günü yayın hayatına 'merhaba' diyen İnternethaber artık 23 yaşında...

İnternethaber olarak 2000 yılının 5 Mayıs'ında attık ilk harcı. Şımarmadan, sırnaşmadan, tevekkülü elden bırakmadan tam 23 yıldır yol alıyoruz...

Hadi Özışık'ın, Süleyman Özışık ile birlikte Kadıköy'de küçük bir ofiste ilk yayınını yaptığı İnternethaber, artık Türkiye medyasının köklü kuruluşlarından birisi oldu...

İki kişilik bir ekiple yola çıkan İnternethaber şu anda Türkiye'nin en çok takip edilen haber portallarının başında geliyor...

23 yıllık yayın hayatında haberlerimizde yalan yanlış olmasın diye azami dikkat ettik...

Kalbimizin zehirlenmemesi için, okuyucularımızdan başka efendi edinmedik...

Saygısızlık yapmadık, çirkinliğe teslim olmadık...

Birilerinin bizim başarılarımızdan rahatsızlık duymaya başladığını görünce, takdire şayan bir iş yaptığımızı görmüş olduk...

Kimileri arkamızdan konuştuysa da, biz önde, en önde yürümenin tadını çıkardık, çıkarıyoruz...

Son dönemde İnternethaber ailesini boğmak, şok etmek için yapılan tüm operasyonlara, engellemelere rağmen bildiğimiz yoldan dönmedik...

Bizi reklamlarımızı keserek, parasız bırakmak için el altından sağa sola emirler yağdırıp gözdağı vererek 'terbiye etmeye çalışanlara' asla eyvallah etmedik...

Bundan sonra da para ve reklamla bizi kölesi yapmaya çalışanlara "emriniz olur" demeyeceğiz...

İnternethaber'in güzel ailesi...

İnternethaber 23 yıllık yayın hayatında Türk medyasına kırmadan, dökmeden, doğrular eksenindeki habercilik anlayışıyla yeni bir soluk getiren bir markadır!..

21'imize kadar size dokunduğumuz için başarılı olduk...

Hatalarımız olmadı mı?..

Oldu, olacaktır!..

Biz hatalarımızı telafi ederiz...

Yeter ki siz bize kalbinizi ve gönlünüzü açmaya devam edin...

İyi ki varsınız!..

İyi ki varız...

Nice yıllara...